Kluczowe fakty:

Badacze przeanalizowali 29 aplikacji zaprojektowanych w celu pomocy osobom doświadczającym problemów ze zdrowiem psychicznym za pośrednictwem agenta chatbota, opartego na AI dostępnych w sklepach Apple App Store i Google Play Store, w tym pięć chatbotów ogólnego przeznaczenia.

Tylko połowa chatbotów zareagowała w miarę poprawnie, spełniając część podstawowych wymagań bezpieczeństwa, takich jak zalecenie kontaktu z profesjonalistą czy podanie numeru alarmowego.

Brakuje regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania chatbotów w kontekście zdrowia psychicznego - obecne przepisy skupiają się głównie na ochronie danych osobowych.