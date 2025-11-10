Kluczowe fakty:
- Badacze przeanalizowali 29 aplikacji zaprojektowanych w celu pomocy osobom doświadczającym problemów ze zdrowiem psychicznym za pośrednictwem agenta chatbota, opartego na AI dostępnych w sklepach Apple App Store i Google Play Store, w tym pięć chatbotów ogólnego przeznaczenia.
- Tylko połowa chatbotów zareagowała w miarę poprawnie, spełniając część podstawowych wymagań bezpieczeństwa, takich jak zalecenie kontaktu z profesjonalistą czy podanie numeru alarmowego.
- Brakuje regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania chatbotów w kontekście zdrowia psychicznego - obecne przepisy skupiają się głównie na ochronie danych osobowych.
- - Chatbot nie czyta emocji, sam ich nie posiada, więc ta sfera emocjonalna jest tutaj zaniedbana. My jesteśmy emocjonalni - podkreśla dr Anetta Pereświet-Sołtan, psycholog, pedagog.
Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.