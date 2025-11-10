Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

"Myślę, że to zrobię" - chatbot odpowiada: "super". AI nie jest odpowiednim wsparciem w kryzysie emocjonalnym

|
shutterstock_2400636179
Roboty ze sztuczną inteligencją mają pomóc w opiece nad osobami starszymi w Japonii
Źródło: Reuters / Waseda University Future Robotics Organization
Chatboty, zaprojektowane jako wsparcie w kryzysie psychicznym, zawodzą tam, gdzie liczy się każda sekunda. Badacze z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu sprawdzili 29 popularnych aplikacji. Wyniki są alarmujące, ponieważ żaden z cyfrowych pomocników nie potrafił właściwie zareagować na sygnały świadczące o zagrożeniu samobójstwem. Psychoterapeuci natomiast zaznaczają, że technologia, choć coraz bardziej obecna w życiu pacjentów, nie jest w stanie zastąpić empatycznego kontaktu z drugim człowiekiem.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Badacze przeanalizowali 29 aplikacji zaprojektowanych w celu pomocy osobom doświadczającym problemów ze zdrowiem psychicznym za pośrednictwem agenta chatbota, opartego na AI dostępnych w sklepach Apple App Store i Google Play Store, w tym pięć chatbotów ogólnego przeznaczenia.
  • Tylko połowa chatbotów zareagowała w miarę poprawnie, spełniając część podstawowych wymagań bezpieczeństwa, takich jak zalecenie kontaktu z profesjonalistą czy podanie numeru alarmowego.
  • Brakuje regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania chatbotów w kontekście zdrowia psychicznego - obecne przepisy skupiają się głównie na ochronie danych osobowych.
  • - Chatbot nie czyta emocji, sam ich nie posiada, więc ta sfera emocjonalna jest tutaj zaniedbana. My jesteśmy emocjonalni - podkreśla dr Anetta Pereświet-Sołtan, psycholog, pedagog.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Waszyngton prawie za zamkniętymi drzwiami
Koniec impasu w USA? Ważne głosowanie w Senacie
BIZNES
pap_20251002_082
Tusk o sprawie Ziobry. "Normalna praktyka. Czego oni kwilą?"
Najnowsze
Ktoś zerwał polskie flagi. Sprawę wyjaśnia policja (zdj. ilustracyjne)
Flagi zerwane z budynków. Jedna w koszu, inna w studzience
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: każdy dostanie dwa tysiące dolarów
BIZNES
Donald Tusk, Szymon Hołownia
Kulisy trudnej współpracy. "Rzucał papierami, wychodził, nie odbierał telefonu"
Polska
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedzie raniły kilka osób w różnych częściach kraju
METEO
imageTitle
Specjalne ustalenia Lewandowskiego. "Widziałem innego Roberta"
EUROSPORT
28 min
pc
Nie licz, że to samo przejdzie. Pierwsze minuty są najważniejsze
Wywiad medyczny
Obcy w warszawskich stawach i innych zbiornikach wodnych
Obcy w warszawskich akwenach. Trwa walka, są powody do optymizmu
WARSZAWA
Jun Suk Jeol
Kolejne zarzuty dla byłego prezydenta. Za próbę sprowokowania konfliktu zbrojnego
Świat
Mgła, jesień, zamglenia
Mgły o poranku. Tu należy zachować szczególną ostrożność
METEO
Tusk Nawrocki
"Zemsta ze strony Pałacu. Próba odegrania się na Tusku"
Polska
EN_01666873_0333 (1)
Gwałtowne zamieszki w więzieniu. Kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych
Świat
Arctic Shock 2024. Wspólne manewry 11 dywizji powietrznodesantowej USA i żołnierzy z Norwegii
"Oni mają miasta w Arktyce. My mamy tylko wioski". Kulisy rywalizacji państw na dalekiej północy
Julia Zalewska-Biziuk
Izraelscy żołnierze salutują, gdy konwój wiozący ciało dociera do Narodowego Centrum Medycyny Sądowej w Tel Awiwie
Hamas zwrócił ciało żołnierza zabitego 11 lat temu
Świat
Wiadomo już kim jest mężczyzna w kapeluszu
Tajemnica "mężczyzny w kapeluszu" rozwiązana. Wiadomo, kim jest
Świat
Elektrownia jądrowa w Doel w Belgii
Niezidentyfikowane drony nad elektrownią jądrową
Świat
Incydent w Pobiedziskach
Atak na policjantkę, Romanowski "zachęca" Ziobrę, hat-trick Lewandowskiego
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pochmurno, deszczowo, chłodno, jesień
Chmury przykryją niebo niczym kołdra
METEO
imageTitle
Lewandowski wrócił niczym król. Trzybramkowy popis w Vigo
EUROSPORT
Funchal, Madera
Ciało polskiego turysty odnalezione na Maderze
Świat
Zderzenie pociągów na Słowacji
Kolizja pociągów na Słowacji, 11 osób trafiło do szpitali
Świat
imageTitle
Celta Vigo - FC Barcelona (RELACJA)
EUROSPORT
Deborah Turness, dyrektor wykonawcza działu wiadomości
Dymisje na szczytach BBC po dokumencie o Trumpie
Świat
Saperzy na Morzu Bałtyckim
Eksplozje na Bałtyku to robota polskich saperów
Jan Błaszkowski
Rakieta New Glenn od Blue Origin przygotowuje się do kolejnego startu
Drugi start potężnej rakiety odwołany, pogoda pokrzyżowała plany
METEO
imageTitle
Neymar przegoniony. Wielkie osiągnięcie Lewandowskiego
EUROSPORT
imageTitle
Klasyczny hat-trick w Gdyni. Niesamowity Hiszpan pogrążył mistrzów Polski
EUROSPORT
imageTitle
Szokujący wynik na mundialu. Tylu goli jeszcze nie było
EUROSPORT
Zatrzymano policjanta i policjantkę (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny finał bójki, nie żyje 23-latek. Trzy osoby zatrzymane, jedna poszukiwana
Szczecin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica