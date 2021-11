Kierowca miejskiego autobusu zasłabł i wjechał w latarnię. MPK dziękuje pasażerce, która prowadziła resuscytację

W przeddzień Wszystkich Świętych kierowca autobusu miejskiego, dowożącego mieszkańców Wrocławia do jednego z cmentarzy, zasłabł i uderzył w przydrożną latarnię. Zanim przyjechała karetka, fachowej pomocy udzieliła mu pasażerka. Pani Ilona to położna z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Teraz przewoźnik podziękował kobiecie.

- Z informacji, jakie uzyskałem od jego najbliższych, od wczoraj miał on nie najlepsze samopoczucie. Po rozmowie z jego zmiennikiem, który przekazywał mu tę służbę dosłownie godzinę przed wypadkiem, miałem informację, że nic nie wskazywało na jakiekolwiek niewłaściwe samopoczucie czy zachowanie kierowcy. To przekazanie zmiany trwało wyjątkowo długo, właściwie godzinę, bo kierowca zapomniał o zmianie czasu. Panowie przez dłuższy czas mieli ze sobą kontakt, kierowca był sprawny do jazdy - opowiadał tuż po wypadku Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław.

Podziękowania dla pasażerki

Pan Mirosław został zabrany przez karetkę do szpitala. Był nieprzytomny, ale z zachowanymi funkcjami życiowymi. Nieoceniona w tym zasługa pasażerów autobusu. Jeden z mężczyzn wyciągnął kierowcę z fotela, a pasażerka udzieliła mu fachowej pomocy medycznej do czasu przyjazdu służb. Dzięki przeprowadzonej resuscytacji 57-latek odzyskał funkcje życiowe. Pani Ilona na co dzień jest położną w Uniwersyteckim Szpitalu im. Jaka Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.