Usłyszał zarzut zgwałcenia 19-letniej uchodźczyni, jest na wolności. Prokuratura wysłała zażalenie

Wrocławscy śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu, który nie aresztował mężczyzny podejrzanego o zgwałcenie 19-latki, która przed wojną uciekła z Ukrainy. Sąd - chociaż śledczy wnioskowali o zastosowanie wobec 49-letniego mężczyzny tymczasowego aresztowania - zdecydował się objąć go dozorem policyjnym. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Wrocławska prokuratura złożyła do sądu zażalenie na odmowę zastosowania aresztu wobec mężczyzny podejrzanego o gwałt na młodej Ukraince. W sobotę, 12 marca sąd nie przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec 49-latka wolnościowe środki zapobiegawcze.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy sąd rozpozna to zażalenie.

Rzecznik policji: przyjął ją do mieszkania i dokonał przestępstwa

- Niestety, wszystko to okazało się perfidną manipulacją ze strony 49-latka. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna siłą doprowadził kobietę do obcowania płciowego wbrew jej woli. Przyjął ją do swojego mieszkania i tam dokonał przestępstwa - mówi Łukasz Dutkowiak, rzecznik dolnośląskiej policji.