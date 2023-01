80 milionów zł na centrum im. Kornela Morawieckiego. Publiczne pieniądze przekazane przez syna Mateusza

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego bez konsultacji ze społecznością akademicką wystąpił z wnioskiem do premiera Mateusza Morawieckiego o przyznanie pieniędzy na budowę Centrum Badań Fizycznych i Chemicznych imienia Kornela Morawieckiego. Bez większej zwłoki uczelnia otrzymała 80 milionów złotych na realizację projektu.

Pozostałe 80 milionów złotych, według pierwotnej treści ogłoszenia, miało być przekazane na "na rozpoczęcie prac projektowo-budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego 'Budowa Centrum Badań Fizycznych i Chemicznych Uniwersytetu Wrocławskiego im. Kornela Morawieckiego przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu'".

W następnym akapicie uniwersytet podaje, że "centrum będzie składać się z dwóch sąsiadujących budynków o łącznej powierzchni użytkowej ok. 50 tys. mkw, w których znajdą swoje miejsce Instytut Fizyki Doświadczalnej, Instytut Fizyki Teoretycznej, Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Wydział Chemii. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 800 mln zł. Otrzymane środki w wysokości 80 mln zł przeznaczone zostaną na wkład własny w projekcie europejskim, w tym na przygotowanie projektu budowlanego".

Po kilku dniach od zamieszczenia informacji i zainteresowaniu się sprawą mediów (jako pierwsza napisała o niej "Gazeta Wyborcza"), po rozmowie reporterki TVN24 z rektorem uczelni, pierwsza część komunikatu została zmieniona. "Pozostałe obligacje o wartości 80 mln zł zostaną przeznaczone na budowę Centrum Badań Fizycznych i Chemicznych, którego proponowanym patronem jest Kornel Morawiecki, które powstanie przy ul. Koszarowej. Ostateczna decyzja co do nazwy centrum zostanie podjęta na zebraniu rady Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego" - czytamy obecnie.

Upolitycznianie uczelni czy uhonorowanie opozycjonisty?

- No tak, ale czy zastanawiamy się nad tym, czy pan Kornel Morawiecki jest godnym, aby centrum było jego imienia, czy zastanawiamy się nad tym, jakie są koligacje rodzinne i kto z rodziny pełni jakieś funkcje. Przecież za parę lat może być zupełnie inna sytuacja polityczna - przyznał rektor UWr.

Zdrojewski: wolałbym, aby nauka była wolna od patronatów politycznych

Rektor Olkiewicz przyznał, że choć Kornel Morawiecki miał mocne związku z wydziałem fizyki - był absolwentem wydziału i nawet obronił na nim doktorat - to w wysunięciu jego propozycji na patrona centrum kluczowy był nie tyle jego dorobek naukowy, a działalność opozycyjna.

W latach 80. Kornel Morawiecki założył Solidarność Walczącą, podziemną, konspiracyjną organizację antykomunistyczną. Historycy spierają się co do jej roli w obalaniu minionego systemu. Faktem jest, że syn byłego posła, a dzisiejszy premier Mateusz Morawiecki przykłada wagę do tego, aby jego ojca zapamiętano jako czołowego opozycjonistę tamtych czasów.