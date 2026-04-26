Wrocław Akt oskarżenia za publiczną masturbację Oprac. Svitlana Kucherenko |

Wrocław Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia‑Śródmieścia skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Maciejowi D. Sprawa dotyczy publicznego prezentowania treści pornograficznych, do którego doszło w listopadzie 2025 roku przy ulicy Miarki.

Według Damiana Pownuka, rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, mężczyzna kilkukrotnie masturbował się w miejscach ogólnodostępnych, m.in. w okolicy sklepu oraz na terenie osiedla. Jeden z zarzucanych mu czynów miał mieć miejsce w obecności osoby małoletniej poniżej 15. roku życia.

Trzy zarzuty wobec mężczyzny

Mężczyzna odpowie łącznie za trzy czyny, w tym za czyn wobec małoletniej oraz za publiczne prezentowanie treści pornograficznych w miejscach dostępnych dla innych osób.

Maciejowi D. grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

OGLĄDAJ: TVN24