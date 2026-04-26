Akt oskarżenia za publiczną masturbację
Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia‑Śródmieścia skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Maciejowi D. Sprawa dotyczy publicznego prezentowania treści pornograficznych, do którego doszło w listopadzie 2025 roku przy ulicy Miarki.
Według Damiana Pownuka, rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, mężczyzna kilkukrotnie masturbował się w miejscach ogólnodostępnych, m.in. w okolicy sklepu oraz na terenie osiedla. Jeden z zarzucanych mu czynów miał mieć miejsce w obecności osoby małoletniej poniżej 15. roku życia.
Trzy zarzuty wobec mężczyzny
Mężczyzna odpowie łącznie za trzy czyny, w tym za czyn wobec małoletniej oraz za publiczne prezentowanie treści pornograficznych w miejscach dostępnych dla innych osób.
Maciejowi D. grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
