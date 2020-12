Martwy lekarz w pokoju hotelowym. Prokurator: jego towarzysz miał materiały pedofilskie

Rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Radosław Żarkowski potwierdził, że do śmierci lekarza doszło w czwartek, 3 grudnia w jednym z hoteli we Wrocławiu, a o jego śmierci powiadomił przebywający z nim w pokoju inny mężczyzna.

Treści pedofilskie

W rozmowie z tvn24.pl Żarkowski przyznał, że zabezpieczony w pokoju hotelowym "różnego rodzaju sprzęt elektroniczny" został przekazany biegłym do oględzin. - Trwa ustalanie, do kogo ten sprzęt należał. Sugerowanie, co na nich się znajduje i do kogo faktycznie należały te nośniki elektroniczne, jest bezpodstawne i przedwczesne - mówi prokurator.