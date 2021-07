Kilka godzin w karetce wozili martwą pacjentkę, trzy razy przyjeżdżali do tego samego szpitala

Trzy razy na Koszarową

- W sumie wczoraj do szpitala przy ulicy Koszarowej pacjentka trafiła trzykrotnie. Za pierwszym razem przyjechała transportem międzyszpitalnym, ale nie trafiła na izbę zakaźną, ponieważ sanitariusze zorientowali się, że nie mają dokumentacji medycznej i, jak sądzę, wrócili po tę dokumentację. O tej godzinie 14 myśmy nie widzieli pacjentki - mówi Urszula Małecka, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu.

- Ci sami sanitariusze, z tą samą pacjentką, trafili do nas o godzinie 19, ale tym razem na izbę internistyczną. Również usłyszeli, że pacjentka nie żyje i należy z nią jechać do placówki macierzystej. Co się działo z pacjentką w tym czasie? Dlaczego trafiała do nas trzykrotnie? Nie umiem tego wytłumaczyć, trudno mi to zrozumieć - przyznaje Małecka. Dodaje, że szpital nie miał wcześniej podobnych doświadczeń.