Prokuratura: śledztwo w sprawie eksplozji materiałów wybuchowych na parkingu przy centrum handlowym

Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie "eksplozji materiałów wybuchowych" na parkingu przy centrum handlowym we Wrocławiu. W sobotę pod jednym z zaparkowanych tam samochodów doszło do wybuchu.

Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 13 na parkingu przy centrum Marino na ulicy Paprotnej. Jak poinformował sierżant sztabowy Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że na parkingu przy pasażu doszło do zdarzenia, w wyniku którego uszkodzony został zaparkowany tam pojazd.

Na miejsce skierowane zostały służby, w tym policja, która zabezpieczyła miejsce, gdzie miało dojść do wybuchu oraz straż pożarna.

Działania śledczych na miejscu wybuchu TVN24

Dwa uszkodzone auta, jedna ranna osoba

Jak powiedział nam Sebastian Kimel z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, pod jednym z zaparkowanych na parkingu przy centrum samochodów doszło do wybuchu. - W wyniku zdarzenia uszkodzone zostały dwa samochody - mówił Kimel.

Jak poinformował Rafał Jarząb, poszkodowana została kobieta w wieku około 50 lat, która znajdowała się w pobliżu samochodu. Miała zostać uderzona odłamkami jednego z aut. - Została przetransportowana w stanie niezagrażającym życiu do jednego z wrocławskich szpitali - przekazał policjant.

W wyniku wybuchu z jednego z samochodów wyciekło paliwo. Wyciek został zneutralizowany przez strażaków.

Trwają czynności mające na celu ustalenie, co było przyczyną wybuchu. - Ustalamy w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia i co było przyczyną uszkodzenia pojazdu - przekazał Rafał Jarząb. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że pod uwagę brane były dwie hipotezy. To eksplozja ładunku wybuchowego umieszczonego w nadkolu auta lub usterka instalacji gazowej.

Wyjaśnianie okoliczności

W poniedziałek Łukasz Łapczyński z Prokuratury Krajowej przekazał, że sprawą zajmuje się zamiejscowy wydział śledczy PK we Wrocławiu.

We wtorek otrzymaliśmy potwierdzenie pierwszej z zakładanych hipotez. "Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu wszczął śledztwo m.in. w sprawie mającego miejsce w dniu 26 listopada 2022 roku we Wrocławiu przy ulicy Paprotnej 7, na terenie parkingu przy Centrum Handlowym, sprowadzenia zdarzenia, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób, a także mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych, kwalifikowane z art. 163 § 1 pkt 3 kk" - czytamy w przesłanym nam mailu.

"W sprawie wykonano dotychczas szereg czynności procesowych zamierzających do wyjaśnienia i ustalenia przebiegu zdarzenia. Z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego oraz wykonywane i planowane czynności procesowe, na obecnym etapie nie udzielamy bliższych informacji, co do przedmiotu i zakresu prowadzonego śledztwa" - przekazała Prokuratura Krajowa.

Autor:ib

Źródło: tvn24.pl, PAP