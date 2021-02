Lotnisko oferuje testy przylatującym do Polski. Ministerstwo: nie zwalniają z kwarantanny

Po powrocie do Polski transportem zbiorowym obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Z jej odbywania zwolnione są osoby, które zostały zaszczepione - pełną dawką - przeciwko COVID-19, a także osoby posiadające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2. I tu naprzeciw potrzebom przylatujących do Polski postanowiło wyjść wrocławskie lotnisko. "Informujemy, że od 30 stycznia br. pasażerowie przylatujący ze strefy Non Schengen będą mogli wykonać na wrocławskim lotnisku tuż po przylocie szybki test antygenowy. (...) Negatywny wynik testu umożliwia zwolnienie z 10-dniowej kwarantanny" - można przeczytać na profilu facebookowym Portu Lotniczego Wrocław. Na ten wpis, także na Facebooku, zareagowało Ministerstwo Zdrowia. I zdementowało informacje podawane przez wrocławskie lotnisko. "Prosimy nie wprowadzać w błąd podróżnych. Nie ma przepisów zwalniających z 10-dniowej kwarantanny po badaniu wykonanym po przylocie do Polski. Test należy wykonać nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy państwa" - czytamy we wpisie MZ. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>