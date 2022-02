Wrocław. Lekarze uratowali życie niezaszczepionej ciężarnej. Była zakażona koronawirusem. Wykorzystano ECMO

Dzięki wysiłkom lekarzy wrocławskiego szpitala udało się uratować życie ciężarnej 30-latki. Kobieta trafiła do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego zakażona koronawirusem, z poważnymi objawami COVID-19. Niemal natychmiast została podłączona pod ECMO. Jak zwracają uwagę lekarze, kobieta była niezaszczepiona.

30-letnia kobieta trafiła do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu na początku stycznia. Była w 19. tygodniu ciąży. Miała ciężki przebieg COVID-19 i żadnych chorób współtowarzyszących. - To była zupełnie zdrowa osoba - podkreśla prof. Waldemar Goździk, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Lekarze: była niezaszczepiona

- Była niezaszczepiona - przekazuje lekarz. - To jest problem, że większość ciężarnych, właściwie wszystkie ciężarne, które leczyliśmy na naszym oddziale, były niezaszczepione. Czy im ktoś odradzał, czy to ideologia, nie wiem, nie będę w to wnikał. Niemniej to jest fakt, że (...) większość naszych pacjentów, tych najcięższych leczonych na oddziale intensywnej terapii, leczonych ECMO, to pacjenci niezaszczepieni - dodaje Goździk.

W szpitalu kobieta zaczęła mieć zaburzenia krzepnięcia, występowało u niej bardzo wysokie ryzyko krwawienia, pękło jej płuco. Na cesarskie cięcie było za wcześnie. Od razu trafiła pod ECMO. Dzięki aparaturze jej płuca zaczęły się regenerować, a stan zaczął się poprawiać. I to na tyle, że teraz, po ponad miesiącu, kobieta zostanie wypisana z oddziału intensywnej opieki medycznej. Jeszcze we wtorek ma zostać przeniesiona na oddział położniczy.

- W tym wypadku możemy mówić o cudzie - oceniają lekarze.

Czym jest ECMO?

Czym jest ECMO? Lekarze nazywają ten rodzaj terapii protezą, stosowaną w leczeniu między innymi ostrej niewydolności oddechowej, spowodowanej - tak jak w tym przypadku - chorobą COVID-19, która atakuje płuca. Metoda ta jest mocno inwazyjna, polega na pozaustrojowym utlenowaniu krwi poprzez użycie specjalistycznej aparatury medycznej. Podłączenia płucoserca podejmują się tylko wyspecjalizowane oddziały szpitalne. Konieczna jest praca interdyscyplinarnego zespołu medyków.

- ECMO to nie jest terapia. To jest tylko pomoc do ewentualnej regresji zmian w płucach albo gdy po dwóch-trzech tygodniach zaczynamy się komunikować z ośrodkiem transplantologicznym, który będzie kwalifikował chorego do przeszczepienia płuc – tłumaczył portalowi tvn24.pl prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza, kierownik kliniki anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Klinicznego imienia Heliodora Święcickiego w Poznaniu. .

Zalecenia dla kobiet w ciąży: szczepcie się

Szczepienia kobiet ciężarnych i badania w związku z COVID-19 rekomenduje Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników. Popiera je także konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii. Przeciwciała przechodzą przez łożysko do dziecka. Szczepionka chroni przed ciężkim przebiegiem COVID-19, na który ciężarne narażone są bardziej niż osoby z tej samej grupy wiekowej niebędące w ciąży. - W przypadku ciężkich postaci choroby jest większe ryzyko użycia respiratora, ECMO, jak również większe ryzyko zgonu w tych najcięższych postaciach - mówił TVN24 konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii prof. Mirosław Wielgoś.

Podobne rekomendacje wydano między innymi w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Szczepienia przeciwko COVID-19 są zalecane przez brytyjskie towarzystwo położników i ginekologów i organizacje położnych. Do szczepień, od sierpnia 2021 roku, namawia także amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC).

Autor:FC/rzw

Źródło: tvn24.pl