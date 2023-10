Najwięcej głosów dla kandydatki PiS, ale KO odbija Wrocław

Choć wieloletnia posłanka Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka zdobyła najwięcej głosów spośród wszystkich startujący w wyborach do Sejmu kandydatów w okręgu wrocławskim, to zdecydowanie wygrała tam Koalicja Obywatelska. W okręgu jeleniogórskim i legnickim PiS nieznacznie wygrał z KO.

Dwie lokomotywy KO

Wybory 2023. Okręg numer 3 - oni zdobędą mandat posła

Do obsadzenie jest tu 14 mandatów. Prawdopodobny poddział mandatów to - 6 dla KO - Alicja Chybicka (PO), Małgorzata Tracz (Zieloni), Michał Jaros (PO), Bogdan Zdrojewski (PO), Anna Sobolak (PO), Jolanta Niezgodzka (Nowoczesna); 4 mandaty dla PiS - Mirosława Stachowiak-Różecka, Paweł Hreniak, Agnieszka Soin, Jacek Świat; 2 mandaty dla Trzeciej Drogi - Tomasz Zimoch (Polska 2050 Szymona Hołowni) oraz Izabela Bodnar (Polska 2050 Szymona Hołowni); jeden mandat dla Nowej Lewicy - Krzysztof Śmiszek i jeden mandat dla Konfederacji - Krzystof Tuduj. Poza Sejmem znajdzie się prawdopodobnie poseł Jacek Protasiewicz, który startował z drugiego miejsca list Trzeciej Drogi.

Wybory 2023. Okręg numer 1. PiS nieznacznie nad KO

W okręgu nr 1 zagłosowało 512 177 osób, spośród 716 400 uprawnionych, co oznacza frekwencję na poziomie ok. 71,49 proc. PiS i KO otrzymały zbliżony wynik, choć to PiS wygrało w okręgu. Prawdopodobnie obie partie wprowadzą zatem po pięciu reprezentantów, dla pozostałych komitetów zostaną do rozdzielenia dwa mandaty.