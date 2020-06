Kosztowało kilkanaście milionów, mogłoby pomóc w walce z koronawirusem. Od pięciu lat nikt go nie używa

Awaria

- Mówiąc językiem laików, laboratorium tego typu ma określony poziom szczelności, określony poziom bezpieczeństwa biologicznego. Ten poziom uzyskuje się przede wszystkim dzięki temu, że w laboratorium jest system śluz, poprzez które przechodzi się do miejsca pracy. Istnieje kaskada podciśnień. W każdej kolejnej śluzie, aż do pomieszczenia docelowego, jest coraz niższe ciśnienie. W sytuacji gdyby doszło do rozszczelnienia laboratorium, zasysana jest atmosfera z zewnątrz, więc patogeny zostają w środku. I właśnie to u nas nie działa - tłumaczy Andrzej Dybczyński, od 2018 roku dyrektor Łukasiewicz PORT.