Ksiądz pedofil odbył karę i wychodzi na wolność. Sąd skierował go na terapię

Skazany na karę siedmiu lat więzienia za gwałty na nieletnim ministrancie były ksiądz Paweł K. wychodzi na wolność. Mimo że dyrektor zakładu karnego, w którym K. odbywał karę, wnioskował o umieszczenie go w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, sąd zastosował wobec niego nadzór prewencyjny i skierował go na terapię. Decyzja jest nieprawomocna. Jednak na razie nie można się od niej odwołać, bo uzasadnienie sądowego rozstrzygnięcia nie jest jeszcze gotowe.

Ksiądz Paweł K. był wikariuszem i katechetą m.in. w parafiach we Wrocławiu i Bydgoszczy, gdzie opiekował się ministrantami. Po raz pierwszy kłopoty z prawem miał w 2005 roku, kiedy został zatrzymany i usłyszał zarzuty związane z posiadaniem pornografii dziecięcej, a także usiłowaniem namówienia nieletnich do seksu. Ostatecznie skazany został jedynie za pierwszy z wymienionych zarzutów na rok więzienia w zawieszeniu na pięć lat. Hierarchowie kościelni wówczas ani nie zawiesili go w posłudze kapłańskiej, ani nie podjęli decyzji, aby go odsunąć od pracy z młodzieżą.