Eksplozja butli z gazem w restauracji, ranna kobieta

W niedzielę nad ranem doszło do wybuchu butli z gazem w jednej z restauracji na wrocławskich Krzykach. Ranna została pracownica lokalu, z poparzeniami ciała została przetransportowana do szpitala. Z budynku ewakuowało się około 40 mieszkańców.

Jak przekazał oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu nadkom. Kamil Rynkiewicz do eksplozji butli gazowej doszło w niedzielę o godz. 5.40 w lokalu przy ulicy Życzliwej.

Ranna pracownica restauracji

- W restauracji znajdowała się pracownica, która przyszła do niej wcześniej i w trakcie wykonywania pracy związanej z przygotowaniem lokalu do otwarcia doszło do eksplozji butli. Kobieta z poparzeniami ciała została przetransportowana do szpitala - powiedział Rynkiewicz.