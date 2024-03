Krasnale wyborcy na wrocławskim Jagodnie

Kolejka do 3 nad ranem na Jagodnie

Jak wynika z informacji Państwowej Komisji Wyborczej, frekwencja w październikowych wyborach do Sejmu wyniosła tam 66,4 procent. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 4125, natomiast liczba wyborców, którym było wydano karty to 2740.

Cztery krasnale stojące w kolejce

- Pojawił się pomysł, by zbudować krasnala, ale przecież takie wydarzenie nie może ograniczać się do jednego. Jest ich tutaj kilka, a każdy z nich trzyma w swoich dłoniach magiczne atrybuty nocy z 15 na 16 października. Są to karty wyborcze i pizzę, ponieważ miejscowa pizzeria dowiozła kilkaset placków dla ludzi, którzy stali tutaj do 3 w nocy. Był to ostatni lokal wyborczy głosujący w Polsce w czasie wyborów parlamentarnych - tłumaczy Przemysław Gałecki z biura prasowego UM we Wrocławiu.