Wrocławscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o serię kradzieży z włamaniem na terenie miasta. Z ustaleń śledczych wynika, że włamywali się m. in. do sklepu z rowerami elektrycznymi, sklepu jubilerskiego oraz punktu handlowego z elektronarzędziami.

"Ich łupem padały przedmioty o znacznej wartości – od kosztowności i biżuterii, przez nowoczesny sprzęt, aż po rowery elektryczne. Policjanci zabezpieczyli dowody wskazujące na udział zatrzymanych w przestępczej działalności a co najważniejsze odzyskali skradzione mienie o łącznej wartości przekraczającej pół miliona złotych" - informuje podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Usłyszeli zarzuty

Trzech mężczyzn w wieku 26, 36 oraz 42 lata usłyszało już zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem, paserstwa umyślnego a także kradzieży tablic rejestracyjnych. Za popełnione przestępstwa grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Podejrzani działali w warunkach recydywy, co może wpłynąć na surowszy wymiar kary. Teraz o ich dalszym losie zdecyduje sąd.