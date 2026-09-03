Wrocław Korupcja przy legalizacji pobytu cudzoziemców, byłe urzędniczki skazane Oprac. Svitlana Kucherenko |

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Źródło wideo: Archiwum TVN24 Źródło zdj. gł.: Archiwum TVN24

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Według aktu oskarżenia cztery kobiety tworzyły zorganizowaną grupę przestępczą, która działała od stycznia 2019 roku do stycznia 2020 roku W jej skład wchodzić miały Dorota L. i dwie urzędniczki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z Oddziału Legalizacji Pobytu i Pracy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Ewa K. i Beata T. Grupą, według śledczych, kierowała obywatelka Ukrainy Inna A. Kobiety miały wspólnie organizować obywatelom Ukrainy, wbrew obowiązującym przepisom, przekraczanie granicy i ułatwiać ich nielegalny pobyt w Polsce.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Źródło zdjęcia: Archiwum TVN24

W czwartek sąd skazał Innę A. i Dorotę L. na rok i sześć miesięcy więzienia. Najsurowszą karę, dwóch lat więzienia, usłyszała urzędniczka Ewa K., a drugą pracownicę urzędu sąd skazał na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Wobec wszystkich kobiet została też orzeczona kara grzywny.

Sąd uniewinnił je jednak od zarzutu udziału w grupie przestępczej.

- Działanie Inny A. i Doroty L. miało charakter zorganizowany, ale nie w grupie przestępczej - powiedział sędzia Tomasz Kaszyca w ustnym uzasadnieniu wyroku.

Nielegalnie legalizowali pobyt cudzoziemców

Sędzia, opisując organizację procederu nielegalnego przekraczania granicy i późniejszej legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce, wskazał, że pierwszym krokiem było uzyskiwanie poświadczających nieprawdę zaproszeń dla Ukraińców chcących przyjechać do Polski.

- Wręczanie korzyści majątkowych urzędniczkom miało przyspieszyć rejestrację zaproszeń i wydanie decyzji administracyjnych legalizujących pobyt i pracę obywateli Ukrainy - mówił sędzia Kaszyca.

Wskazał, że wówczas w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim były znaczne opóźnienia w wydawaniu takich decyzji.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki z lotu ptaka Źródło zdjęcia: Shutterstock

- Kwestie wydawania tych decyzji nie były wówczas jasno uregulowane, a korzyści majątkowe były wręczane, aby przyspieszyć te procedury - powiedział sędzia.

Według aktu oskarżenia urzędniczki przyjęły kilkanaście tysięcy złotych, a część pieniędzy w euro i dolarach.

Łapówki za przyspieszanie decyzji

Na ławie oskarżonych w tej sprawie zasiadła również obywatelka Ukrainy Olena D., która - zdaniem śledczych - wręczyła łapówkę Ewie K. w kwocie 1,2 tysięcy złotych. W tym przypadku korzyść majątkowa miała przyspieszyć wydanie pozwolenia na pracę i pobyt dla kolejnej z oskarżonych kobiet - Natalii G. Kobiety zostały skazane na kary grzywny.

Wyrok jest nieprawomocny.