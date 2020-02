Po powrocie z Chin spędzili w szpitalu 17 dni, koronawirusa u nich nie stwierdzono. Mogą wrócić do swoich domów

Na lotnisku we Wrocławiu 2 lutego wylądowały dwa wojskowe samoloty z 30 Polakami, którzy wrócili z Wuhanu. Polacy wrócili do Europy samolotem wyczarterowanym przez władze francuskie wraz z stu Francuzami i obywatelami innych krajów. Wylądował on w bazie wojskowej Istres pod Marsylią. Stamtąd zostali zabrani do Polski. Po wylądowaniu we Wrocławiu pasażerowie zostali przewiezieni do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu na badania i obserwację.