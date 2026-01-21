Przyleciał z Egiptu, "planował dalszą podróż". Trafił do aresztu

Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego na terenie wrocławskiego lotniska zatrzymali 47-letniego obywatela Ukrainy, przy którym znaleziono wyroby farmaceutyczne niedopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także środki odurzające oraz substancje psychotropowe.
"Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna nie posiada miejsca zamieszkania na terenie Polski. Do Wrocławia przyleciał z Egiptu, a następnie planował dalszą podróż" - informuje podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
47-latek usłyszał zarzuty przywozu znacznej ilości substancji psychotropowych oraz produktów leczniczych bez wymaganego zezwolenia. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.
Autorka/Autor: SK/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy