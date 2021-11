W środku nocy kobieta znalazła węża w łazience

- W szafce grzecznie siedział sobie wąż mleczny. Mieliśmy już wcześniej do czynienia z tym gatunkiem, nie jest on groźny ani jadowity. Nasz pracownik zabezpieczył małego gada i przewiózł go do schroniska - mówi Aleksandra Cukier, rzeczniczka TOZ Schroniska we Wrocławiu.