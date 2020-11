Zabierała paszporty, karała, nie płaciła za pracę. Zarządzała firmami, została skazana za handel ludźmi

Skazana za handel ludźmi

Tłumaczeniom tym nie dał wiary Sąd Okręgowy we Wrocławiu, który skazał kobietę w sierpniu 2019 roku na 1,5 roku więzienia. Zmienił jednak kwalifikację czynów. Uznał, że nie doszło do handlu ludźmi, a do złośliwego naruszenia praw pracowniczych obywateli Ukrainy. Z takim orzeczeniem nie zgodziła się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, która wniosła apelację od wyroku, upierając się, że Agnieszka M. dopuściła się handlu ludźmi.