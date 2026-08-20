Wrocław KO wykluczyła Annę Konieczyńską. Chodzi o kontrowersje wokół wypłat dla powodzian Svitlana Kucherenko |

Tusk o Konieczyńskiej: mnie deklaracje tej pani nie interesują Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: karr.pl

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Posiedzenie sądu odbyło się 19 sierpnia. Jak przekazał przewodniczący Regionalnego Sądu Koleżeńskiego Regionu Dolnośląskiego Koalicji Obywatelskiej Radosz Pawlikowski, obwiniona nie stawiła się na rozprawie i złożyła wniosek o odroczenie jej terminu. Sąd nie uwzględnił tego wniosku.

- Wczoraj o godzinie 17 odbyła się rozprawa przed Regionalnym Sądem Koleżeńskim Koalicji Obywatelskiej dla Dolnego Śląska. Przesłuchano wnioskodawczynię, panią Zofię Czarnow, przewodniczącą Zarządu Powiatu Jelenia Góra - poinformował tvn24.pl Pawlikowski.

Jak dodał, sprawa była związana z doniesieniami medialnymi dotyczącymi nieprawidłowości przy przyznawaniu wsparcia na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku.

Po zakończeniu postępowania dowodowego sąd uznał, że doszło do naruszenia obowiązków członka Koalicji Obywatelskiej. Jak wskazano, chodziło w szczególności o obowiązek postępowania w sposób nienarażający na szwank dobrego imienia ugrupowania.

Jest decyzja sądu koleżeńskiego

W efekcie Regionalny Sąd Koleżeński wykluczył Annę Konieczyńską z Koalicji Obywatelskiej.

- Po naradzie sędziowskiej wydane zostało orzeczenie o wykluczeniu pani Anny Konieczyńskiej ze struktur Koalicji Obywatelskiej. Orzeczenie nie jest prawomocne. W dniu wczorajszym zostało ono przesłane do pani Konieczyńskiej. W terminie siedmiu dni może ona złożyć wniosek o jego uzasadnienie - dodał przewodniczący sądu.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego Koalicji Obywatelskiej.

Na początku ubiegłego tygodnia portal Wirtualna Polska poinformował, że 4,5 mln zł pomocy powodziowej z KARR trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że cztery niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze miały otrzymać podmioty powiązane z byłą wiceprezes agencji Anną Konieczyńską, którą odwołano z funkcji 11 sierpnia. Później odwołano także prezesa instytucji i całą radę nadzorczą.