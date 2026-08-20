Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

KO wykluczyła Annę Konieczyńską. Chodzi o kontrowersje wokół wypłat dla powodzian

|
Anna Konieczyńska
Tusk o Konieczyńskiej: mnie deklaracje tej pani nie interesują
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: karr.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Regionalny Sąd Koleżeński Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku zdecydował o wykluczeniu Anny Konieczyńskiej z partii. Sprawa dotyczyła okoliczności związanych z udzieleniem przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego preferencyjnej pożyczki przedsiębiorstwu prowadzonemu przez jej męża. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Posiedzenie sądu odbyło się 19 sierpnia. Jak przekazał przewodniczący Regionalnego Sądu Koleżeńskiego Regionu Dolnośląskiego Koalicji Obywatelskiej Radosz Pawlikowski, obwiniona nie stawiła się na rozprawie i złożyła wniosek o odroczenie jej terminu. Sąd nie uwzględnił tego wniosku.

- Wczoraj o godzinie 17 odbyła się rozprawa przed Regionalnym Sądem Koleżeńskim Koalicji Obywatelskiej dla Dolnego Śląska. Przesłuchano wnioskodawczynię, panią Zofię Czarnow, przewodniczącą Zarządu Powiatu Jelenia Góra - poinformował tvn24.pl Pawlikowski.

Jak dodał, sprawa była związana z doniesieniami medialnymi dotyczącymi nieprawidłowości przy przyznawaniu wsparcia na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku.

Po zakończeniu postępowania dowodowego sąd uznał, że doszło do naruszenia obowiązków członka Koalicji Obywatelskiej. Jak wskazano, chodziło w szczególności o obowiązek postępowania w sposób nienarażający na szwank dobrego imienia ugrupowania.

Jest decyzja sądu koleżeńskiego

W efekcie Regionalny Sąd Koleżeński wykluczył Annę Konieczyńską z Koalicji Obywatelskiej.

- Po naradzie sędziowskiej wydane zostało orzeczenie o wykluczeniu pani Anny Konieczyńskiej ze struktur Koalicji Obywatelskiej. Orzeczenie nie jest prawomocne. W dniu wczorajszym zostało ono przesłane do pani Konieczyńskiej. W terminie siedmiu dni może ona złożyć wniosek o jego uzasadnienie - dodał przewodniczący sądu.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego Koalicji Obywatelskiej.

Na początku ubiegłego tygodnia portal Wirtualna Polska poinformował, że 4,5 mln zł pomocy powodziowej z KARR trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że cztery niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze miały otrzymać podmioty powiązane z byłą wiceprezes agencji Anną Konieczyńską, którą odwołano z funkcji 11 sierpnia. Później odwołano także prezesa instytucji i całą radę nadzorczą.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
21 min
pc
Czarzasty: ani pan Nawrocki tego nie wymaże, ani PiS. "Nie dajcie sobą manipulować"
Jeden na jeden
27 min
Praca Kolubijczyków
W polskim magazynie zakonnicy z Kolumbii. "To są usługi Kościoła"
Zespół autorów
Sebastian KlauzińskiOlga OrzechowskaAnna Sobolewska
1 godz 6 min
pc
Machulski mówi o relacji z przyrodnim bratem. To polityk Konfederacji
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Koalicja Obywatelska
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Tusk
"Nie pomaga. Czasami przeszkadza". Tusk o "kontrze" z Pałacu Prezydenckiego
Polska
W porcie w Łebie częściowo zatonął kuter rybacki
Tonął kuter, nocna akcja w porcie
Trójmiasto
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny paliw w piątek. Tyle zapłacimy na stacjach
BIZNES
Alert RCB - burze z silnym wiatrem
Alert RCB w ośmiu województwach. "Unikaj otwartych przestrzeni"
METEO
Ben-Gvir
Kolejne "nieludzkie i niezgodne z prawem wypowiedzi" izraelskiego ministra
Świat
imageTitle
Piękne słowa gwiazdora o Lewandowskim. "Kocham go"
EUROSPORT
Kosiniak
"To program opiewający na ponad 200 miliardów złotych"
Polska
Burza, nawałnica
Burze z gradem i niszczycielskim wiatrem. Alarmy drugiego stopnia
METEO
Policja w Rzymie, Włochy.
50-letnia Polka zamordowana we Włoszech. Media: mąż przyznał się do zabójstwa
Świat
imageTitle
Pierwszy gol Messiego w MLS od powrotu z mundialu
EUROSPORT
Goście w Hajnówce (Podlaskie)
Jelenie odwiedziły ogród Reportera 24. "Bardzo często do mnie przychodzą"
METEO
Donald Tusk i Monika Piątkowska
Nowa opłata w Polsce. Tusk chce wprowadzenia zmian
BIZNES
"Ukraińcy 65, Polacy zero". Co naprawdę mówią dane o zabójstwach?
"Ukraińcy 65, Polacy zero". Co naprawdę mówią dane o zabójstwach
Gabriela Sieczkowska
Daniel Obajtek w kopalni "Solino"
Daniel Obajtek próbował wtargnąć do kopalni soli. Jest śledztwo
Kujawsko-Pomorskie
Ciągnęła psa za samochodem
Ciągnęła psa za samochodem. Usłyszała zarzuty i trafiła do aresztu
Kraków
imageTitle
59-latek ustrzelił dublet i przeszedł do historii
EUROSPORT
Koło odpadło podczas jazdy
Poluzowane koło w aucie prezydentki odpadło w trakcie jazdy. Nagranie
Trójmiasto
shutterstock_2597312701
Firma dostała prawie miliard zwrotu od państwa
BIZNES
Burka, zasłanianie twarzy
Zakazują używania burki i nikabu w miejscach publicznych
Świat
imageTitle
Czterokrotny mistrz świata podjął decyzję w sprawie przyszłości w F1
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Co zrobi Nawrocki? Jest głos z Pałacu
BIZNES
15-latek zderzył się z Porsche
15-latek wjechał w Porsche. Koledzy uciekli
Białystok
Emerytka
Źle trafili z oszustwem "na policjanta"
Świat
Piotr Rutkowski
Szczepionka na czerniaka już niedługo? "Marzenie każdego, kto leczy nowotwory"
Zdrowie
imageTitle
"Legenda". Wielkie słowa o Lewandowskim
EUROSPORT
Ataki na Kijów 20.08.2026
Zmasowany atak na Ukrainę, są ranni i ofiary śmiertelne. W Polsce alerty RCB
Świat
16-tatkowi motocykl udostępnił ojciec
Bez prawa jazdy, rejestracji i ubezpieczenia. Na jazdę pozwolił mu ojciec
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Czarzasty o "misji" prezydenta. "Mógłby zrobić o wiele więcej"
JEDEN NA JEDEN
Trąba powietrzna widziana w rejonach Górzna
"Krótkotrwała trąba powietrzna" nad Górznem
METEO
imageTitle
Zverev przegrał z pogromcą Hurkacza. A miał piłkę meczową
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica