Rowerzyści jechali obwodnicą. Jeden nie żyje

W niedzielę późnym wieczorem samochód osobowy potrącił dwóch rowerzystów jadących obwodnicą Wrocławia. 27-latek w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala, niestety zmarł. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale w poniedziałek rano został zatrzymany. Rowerzyści jechali nieprzepisowo jezdnią obwodnicy, obok jest wyznaczona dla nich specjalna trasa.

Do potrącenia dwóch rowerzystów doszło w niedzielę, 19 maja, o godzinie 22:18 na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

- Dwóch rowerzystów zostało potrąconych przez kierowcę samochodu marki BMW na jezdni w kierunku miejscowości Zacharzyce. Jeden z potrąconych rowerzystów w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala, niestety w wyniku odniesionych obrażeń 27-latek zmarł. Drugiemu została udzielona pomoc na miejscu zdarzenia, nie było konieczne przewiezienie tego mężczyzny do szpitala - informuje młodszy aspirant Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.