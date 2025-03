Na spacerze pies zjadł kawałki kiełbasy. 12 gwoździ w żołądku, zabieg trwał pięć godzin

- Pies trafił do nas późnym wieczorem. Właściciel przyniósł do nas również fragmenty kiełbasy, w którą były wbite gwoździe. Lekarz dyżurujący wykonał zdjęcie rentgenowskie. Zauważył aż 12 ciał obcych w postaci gwoździ. Wezwano mnie, jako chirurga do tego zabiegu. Udało się to na szczęście usunąć poprzez gastroskopię, czyli włożenie endoskopu przez jamę ustną do żołądka i dzięki optyce zlokalizować te gwoździe. Dwa były wbite w błonę śluzową, ale na szczęście bez perforacji ściany żołądka - poinformowała Alicja Wajdy, lekarz weterynarii z Kliniki Weterynaryjnej dr n. wet. Dariusz Niedzielski Wrocław.