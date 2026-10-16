Wrocław Fikcyjne faktury na ponad 18 milionów złotych Svitlana Kucherenko |

Kazimierz Krupa o rządowej propozycji reformy podatkowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła spółkę, która wykorzystywała fikcyjne faktury VAT w swoich rozliczeniach podatkowych. W ewidencji firmy znajdowały się dokumenty dotyczące zakupów, do których w rzeczywistości nie doszło.

"W tym procederze wykorzystywano dane osób bezdomnych, obywateli Bułgarii oraz numery NIP działających firm w celu fałszowania dokumentacji podatkowej. Spółka wystawiła 293 tzw. pustych faktur na kwotę ponad 18 milionów złotych" - informuje Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Do uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji sprzedażowych wykorzystywano dane podmiotów powiązanych i nierzetelnych. Dokumenty trafiały również do rzeczywiście działających firm.

Według KAS, pieniądze związane z procederem były wyprowadzane poprzez wypłaty gotówki z bankomatów oraz za pośrednictwem wirtualnego kantoru walut. Następnie środki trafiały na rachunki powiązanych osób i fikcyjnych podmiotów. W ten sposób z kont bankowych wypłacono łącznie ponad dwa miliony złotych.

Do zapłaty prawie pięć milionów podatku

"Podatek do zapłaty z tytułu wystawienia przez spółkę fikcyjnych faktur VAT wraz z odsetkami to prawie pięć milionów złotych" - informuje KAS.