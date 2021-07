Karetka z martwą pacjentką krążyła po mieście. Sanitariusz aresztowany

W czwartek starsza, przeszło 80-letnia, schorowana kobieta miała zostać przetransportowana z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Koszarowej. Transport medyczny dwukrotnie dojeżdżał z pacjentką pod izbę zakaźną, a trzeci raz pod izbę internistyczną.

Jak tłumaczyła Urszula Małecka, rzeczniczka szpitala przy Koszarowej, za pierwszym razem sanitariusze musieli wrócić po dokumentację medyczną. Za drugim razem lekarze stwierdzili, że kobieta jest martwa i polecili odwiezienie zmarłej do placówki macierzystej. Trzeci raz wyglądał podobnie do drugiego. Wówczas przed szpitalem doszło do awantury.