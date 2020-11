Kardynał Gulbinowicz pośmiertnie pozbawiony honorowego obywatelstwa

Wniosek do rady miejskiej wpłynął przed śmiercią duchownego

"Trudna decyzja" radnych

Głosowanie wniosku odbyło się w piątek. Jednak najpierw radni musieli zająć się zmianą w przepisach, która umożliwiłaby odebranie tytułu. Do tej pory bowiem nie przewidywały one takiej możliwości. Możliwe to było jedynie w przypadku zrzeczenia się tytułu. Wrocławscy radni w sprawie zmiany przepisów byli w większości zgodni. Od głosu wstrzymały się cztery osoby, nikt nie był przeciwny. Następnie rozpoczęto obrady nad pozbawieniem tytułu zmarłego kardynała Gulbinowicza. Piotr Maryński z klubu radnych PiS mówił: - Potrzeba nam więcej wstrzemięźliwości. Kardynał nie spoczął w grobie i debatowanie dziś nad tą kwestią wydaje się co najmniej niezręczne. Z kolei Dominik Kłosowski z klubu radnych "Sojusz dla Wrocławia" przyznawał, że miejscy rajcy stanęli przed trudną decyzją. - Chciałbym, żebyśmy kierowali się przede wszystkim tym, dlaczego się spotykamy i dlaczego Watykan podjął taką decyzję, karząc kardynała i zrobił to tak szybko. (...) apeluję, aby mieć na uwadze poczucie krzywdy osób, które przez samego kardynała lub jego zachowania zostały źle potraktowane przez los - mówił Kłosowski. I dodawał: - Uważam, że wina jest bezdyskusyjna. Do takiego tytułu musi być osoba nieskazitelna i nie wyobrażam sobie takiej osoby koło Bogdana Zdrojewskiego czy Olgi Tokarczuk. Po debacie nastąpiło głosowanie. A to zakończyło się odebraniem tytułu "Civitate Wratislaviensi Donatus" kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi. Za było 28 radnych, przeciw trzech, a od głosu wstrzymały się trzy osoby.