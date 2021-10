Wrocław. Pożar na dziewiątym piętrze bloku. Nie żyje jedna osoba

czytaj dalej

O karach nałożonych na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niezaprzestanie działalności kopalni w Turowie mówili w "Faktach po Faktach" eurodeputowani Kosma Złotowski (PiS) oraz Elżbieta Łukacijewska (PO). Zdaniem Złotowskiego, "nie powinniśmy zapłacić ani grosza", bo "to postanowienie jest zupełnie idiotyczne" oraz "wychodzi ponad to, co wolno Trybunałowi". Łukacijewska oceniła, że ta sytuacja "to jest wina rządu, który nie chciał rozwiązać problemów".