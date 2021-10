Jechał za szybko, później "nie poczuwał się do winy". Policjanci zatrzymali prawo jazdy 29-latka

29-letni mieszkaniec Warszawy na drodze wylotowej z Wrocławia rozpędził się - jak wykazał policyjny pomiar - do 132 kilometrów na godzinę. A to oznacza, że jechał znacznie szybciej niż pozwalają na to przepisy. Jak informują policjanci, kierowca po zatrzymaniu do kontroli "nie poczuwał się do winy". Teraz jego sprawą zajmie się sąd.