Jechał za szybko, był poszukiwany. "Ulice to nie tor wyścigowy"

Jechał za szybko, był poszukiwany

Pomiar wykazał, że kierowca - w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 70 kilometrów na godzinę - jechał z prędkością 139 kilometrów na godzinę. - Mundurowi postanowili jak najszybciej przerwać tę niebezpieczną jazdę. Tak, by nie dopuścić do tragedii - podkreśla policjant. Gdy policjanci zatrzymali 32-latka, okazało się, że ten problemów będzie miał więcej niż jedynie mandat za zbyt szybką jazdę. Z kartoteki wynikało, że mężczyzna jest poszukiwany. Za co? Tego policjanci nie zdradzają. Za zbyt szybką jazdę kierowca dostał mandat, a na jego konto powędrowało 10 punktów karnych. Na trzy miesiące odebrano mu też prawo jazdy.