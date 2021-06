Jechał "pod prąd", był pijany. Motornicza zatrzymała tramwaj i zabrała mu kluczyki

"Kto wie, czy nie doszłoby do tragedii, gdyby nie zdecydowana postawa naszej motorniczej" - informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu na swoim facebookowym profilu. I pokazuje nagranie, na którym widać jak motornicza zatrzymuje tramwaj, w kierunku którego chwilę wcześniej "pod prąd" jechał kierowca samochodu dostawczego. Do zdarzenia doszło na ulicy Krakowskiej we Wrocławiu. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>> Pracownica MPK wybiega z tramwaju w stronę auta, które przeciska się pomiędzy prawidłowo jadącymi samochodami. - Ewidentnie było widać, że z osobą prowadzącą pojazd jest coś nie w porządku, motornicza nie zastanawiając sią ani chwili wybiegła z tramwaju, podbiegła do szoferki i wtedy okazało się, że kierowca nie jest chory, a pod wpływem alkoholu - relacjonuje Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław.