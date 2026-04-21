Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Odsiedział prawie 22 lata za zabójstwo. Wychodzi na wolność i walczy o niewinność

|
Senator Grzegorz Fedorowicz z Jarosławem Sosnowskim i jego pełnomocnikiem Adamem Jasinskim
Źródło: Google Earth
Po blisko 22 latach więzienie opuścił Jarosław Sosnowski. - Prawdziwa walka zaczyna się dopiero teraz - walka o jego niewinność - mówi w nagraniu senator Grzegorz Fedorowicz, który poinformował o jego zwolnieniu. Sosnowski w 2006 r. został skazany za zabójstwo. Podczas procesu przekonywał, że przyznanie się do winy wymusili na nim policjanci.

We wtorek Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił zażalenie prokuratury i zezwolił na przedterminowe zwolnienie z więzienia Jarosława Sosnowskiego (mężczyzna wyraził zgodę na publikację wizerunku oraz pełnego imienia i nazwiska - dop. red.).

- Jarek został przed chwileczką zwolniony przez sąd apelacyjny (...) Jarek jest wolny od dzisiaj. Ale to nie koniec walki. Prawdziwa walka zaczyna się dopiero teraz - walka o jego niewinność - mówi w nagraniu senator Grzegorz Fedorowicz, który poinformował o jego zwolnieniu.

Jak przekazał Adam Jasinski, pełnomocnik Sosnowskiego, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania dalszej części kary złożył dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie i 8 kwietnia przychylił się do niego Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Prokuratura złożyła zażalenie na tę decyzję, którą we wtorek oddalił Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Jednocześnie sąd nałożył na Sosnowskiego 10-letni nadzór kuratorski.

- Administracja zakładu uznała, że proces resocjalizacji przebiegł prawidłowo, że nie ma już dłużej sensu pana Jarosława izolować. Ten argument podzielił sąd - powiedział mecenas Jasinski. Działanie administracji zakładu ocenił jako "nietypowe". Jak stwierdził, rzadko zdarza się, by w sprawach skazanych za zabójstwa władze penitencjarne występowały z takimi wnioskami.

"Teraz zajmę się domem, rodziną, tatą"

Sosnowski opuścił już zakład karny. - Jestem bardzo szczęśliwy. To jest najważniejsze. Teraz zajmę się domem, rodziną, tatą - powiedział o swoich pierwszych wrażeniach na wolności.

Mec. Jasinski dodał, że priorytetem będzie znalezienie dla mężczyzny mieszkania i pracy. Sosnowski ma również zostać otoczony opieką psychologa.

Jak przekazał Jasinski, Sosnowski w więzieniu spędził 21 lat i sześć miesięcy. Na wolność wyszedł ponad trzy lata przed odbyciem pełnej kary.

Ciało koło dyskoteki

Sosnowski w 2006 r. został skazany na 25 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci kobiety poprzez usiłowanie gwałtu na Małgorzacie W. Ciało kobiety znaleziono w listopadzie 2004 r. w lesie obok dyskoteki w Lądku (woj. wielkopolskie). Zatrzymany wówczas 21-letni Sosnowski początkowo przyznał się do zabójstwa. Podczas procesu wyjaśniał, że przyznanie się wymuszone zostało na nim przez policjantów. Zarówno Sąd Okręgowy w Koninie, jak i Sąd Apelacyjny w Poznaniu nie dały wiary tej wersji wydarzeń.

Sprawę skazania Sosnowskiego po raz pierwszy w 2020 r. nagłośnili dziennikarze Kuriera Słupeckiego oraz TVP. Jak relacjonowały media, do obu redakcji miały dzwonić osoby grożące dziennikarzom i ostrzegające ich przed zajmowaniem się tym tematem.

Prawnicy mężczyzny próbowali wtedy doprowadzić do ponownego procesu, przedstawiając m.in. potwierdzone notarialnie oświadczenia czterech nowych świadków. Miały one - ich zdaniem - rzucać "nowe światło na tę sprawę". Śledztwo wznowiła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, nie doprowadziło ono jednak do wznowienia procesu.

Półtora roku temu rodzina skazanego skontaktowała się z senatorem Grzegorzem Fedorowiczem, byłym zastępcą generalnym Służby Więziennej. - Ta sprawa nie daje mi spać, normalnie funkcjonować - mówił w listopadzie ubiegłego roku Fedorowicz.

Senator jest przekonany o niewinności mężczyzny. Jak przyznał, początkowo podszedł do sprawy z rezerwą, ale zmienił zdanie po zapoznaniu się z kopią akt i rozmowach ze skazanym. Zdaniem senatora nie ma ani jednego dowodu kryminalistycznego wskazującego na winę Sosnowskiego. Fedorowicz przekazał, że mężczyzna w tamtym czasie miał 21 lat, "infantylną osobowość" i wywodził się z biednej rodziny. W trakcie procesu bronił go adwokat z urzędu, który - jak stwierdził Fedorowicz - "kompletnie w tej sprawie nic nie robił".

Senator Grzegorz Fedorowicz (z lewej) z Jarosławem Sosnowskim (w środku) i jego pełnomocnikiem Adamem Jasińskim (z prawej)
Źródło: facebook.com/ Grzegorz Fedorowicz

Po interwencji Fedorowicza tematem zajął się zespół prawa karnego Rzecznika Praw Obywatelskich, czego finałem była złożona w ubiegłym roku kasacja do Sądu Najwyższego. "Okoliczności tej sprawy i skazania mężczyzny, który od 21 lat przebywa w zakładzie karnym, budziły wiele wątpliwości, przez co niektórzy porównują ją do sprawy niesłusznego skazania Tomasza Komendy" - ocenił RPO w komunikacie w listopadzie ubiegłego roku.

Jak wskazał RPO, przyznanie się mężczyzny do zarzucanych mu czynów było kluczowym dowodem dla sądów obu instancji. Stało się tak mimo tego, że Sosnowski podczas pierwszego procesu wskazywał, że wyjaśnienia złożone w toku postępowania przygotowawczego zostały na nim wymuszone przez funkcjonariuszy policji. Mężczyzna twierdził ponadto, że policjanci manipulowali nagraniami z jego przesłuchania.

RPO poddał w wątpliwość wartość dowodową okazania przeprowadzonego z udziałem świadka - osoby obsługującej szatnię w dyskotece. Zeznania tej osoby - zdaniem RPO - są rozbieżne z zabezpieczonymi dowodami i zeznaniami innych świadków. Zaznaczył również, że konkluzje z opinii z zakresu badań biologicznych i daktyloskopijnych "niejako wykluczają udział oskarżonego w zdarzeniu", a sąd pierwszej instancji nie podjął żadnych działań zmierzających do ustalenia do kogo należał zabezpieczony na bieliźnie kobiety włos. Z badań biologicznych wynika - jak poinformował rzecznik - że nie pochodził on ani od ofiary, ani od oskarżonego.

Kasacja została zarejestrowana w Sądzie Najwyższym. - To jest ta płaszczyzna, na której będziemy udowadniali niewinność pana Jarosława - mówi Adam Jasinski, pełnomocnik Jarosława Sosnowskiego.

Pierwszy termin wyznaczony był na marzec, ale do posiedzenia nie doszło, ponieważ prawnicy Sosnowskiego wnieśli o wyłączenie części sędziów orzekających już we wcześniejszych procesach Sosnowskiego z aktualnego postępowania.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/ Grzegorz Fedorowicz

Udostępnij:
Filip Czekała
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica