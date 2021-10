Zbrodnia miłoszycka. Ireneusz M. miał w celi dostęp do telefonu komórkowego

Przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu trwa proces dwóch oskarżonych o zgwałcenie i zabójstwo 15-letniej Małgosi. Jak przekazał dyrektor aresztu - w którym obecnie przebywa oskarżony o zbrodnię w Miłoszycach Ireneusz M. - mężczyzna miał w celi dostęp do telefonu komórkowego. Dzięki temu mógł w niekontrolowany sposób kontaktować się z osobami spoza aresztu.

We wtorek przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu odbyła się już kolejna rozprawa odwoławcza w sprawie "zbrodni miłoszyckiej", czyli zgwałcenia i zabójstwa 15-letniej Małgosi. Przed sądem odpowiada dwóch mężczyzn: Ireneusz M. i Norbert Basiura (zgadza się na publikację swoich danych i wizerunku).

Opinie obciążające oskarżonych

Kupiec podkreślał, że - korzystając z przeprowadzonych wcześniej badań przez biegłego z zakresu genetyki sądowej Krzysztofa Kolocha - pracował z mieszaniną materiału genetycznego. Zaznaczał, że w zależności od osoby interpretującej wyniki, może dochodzić do pewnych różnic. Biegli formułują hipotezy, co do ilości osób w mieszaninie, co mniej lub bardziej wpływa na dalsze czynności.