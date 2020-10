Fundacja Olgi Tokarczuk rozpoczyna działalność

- Prezesem został Grzegorz Zygadło, prywatnie mój mąż. Teraz nasz dom, to biuro z funkcją spania. Wiceprezeską zarządu fundacji została Izabella Kaluta, moja wieloletnia przyjaciółka, osoba niezwykle kompetentna. Cieszę się, że ze swoją pogodą ducha będzie to wszystko organizować. Członkiem zarządu jest także mój syn Zbyszko Fingas. Młody człowiek, który ma kontakt z innym światem, inną generacją, ze sferą, która dla nas z racji wieku może być już niedostępna - mówiła Tokarczuk.

Zaprojektować nowy świat

Wspieranie kobiet

W ramach programu "Kosmiczna odyseja" dziewczęta w wieku od 14 do 18 lat będą mogły otrzymać stypendium na realizację indywidualnego projektu, z którym wiążą swoją przyszłość artystyczną, naukową lub zawodową. W planach Fundacji jest również program rezydencji dla scenarzystek 40+. "What if women made films…" ma stworzyć korzystne okoliczności dla debiutu lub ponownego "debiutu" dla kobiet po czterdziestym roku życia. Rezydentki - przy wsparciu mentorskim - będą pracować nad scenariuszem - adaptacją wybranego dzieła literackiego. W efekcie ich pracy powstanie dokument gotowy do zaprezentowania branży filmowej.