"Hey Joe" Jimiego Hendrixa na tysiącach gitar. "Nie ma czegoś takiego na całym świecie"

1 maja punktualnie o 16 na wrocławskim rynku zabrzmi przebój "Hey Joe" Jimiego Hendrixa. Zostanie zagrany na kilku tysiącach gitar. Do pobicia rekordu świata potrzeba ich co najmniej 7677.

- Przyjeżdżają tysiące ludzi i to najlepiej widać jak przyjeżdża np. pociąg z Katowic czy z Poznania to naprawdę tysiące ludzi idzie Świdnicką z futerałami. To nie jest impreza, to jest zjawisko socjologiczno-energetyczne. Ta energia, którą generujemy jest czymś wyjątkowym, niepowtarzalnym. Nie ma czegoś takiego na całym świecie - mówi organizator imprezy Leszek Cichoński.