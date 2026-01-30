Groził, niszczył, straszył pistoletem w hotelu w centrum miasta. Areszt dla 34-latka

Wrocław Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w dniach 25 i 26 stycznia 2026 roku na terenie hostelu przy ul. Św. Antoniego we Wrocławiu. Prokuratura przedstawiła 34‑letniemu Kamilowi K. trzy zarzuty.

Według ustaleń śledczych, Kamil K. miał uszkodzić kuchenne wyposażenie hostelu, w tym mikrofalówkę, drzwi od lodówki oraz elementy mebli. Straty właściciela oszacowano na co najmniej 6500 złotych.

Groził pracownikowi hostelu

Kolejne zarzuty dotyczą gróźb kierowanych wobec pracownika hostelu.

"Groził pracownikowi hostelu pozbawieniem życia i zniszczeniem mienia, w tym między innymi spaleniem hostelu, wzbudzając u niego uzasadnioną obawę, że groźba ta zostanie spełniona" - informuje Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Dodatkowo Kamil K. przyłożył do głowy pracownika przedmiot przypominający broń palną - pistolet pneumatyczny Beretta kal. 4,5 mm - ponownie grożąc mu śmiercią.

"W trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego Kamil K. nie przyznał się do popełnienia zrzucanych mu czynów" - dodaje Stocka-Mycek.

Za przedstawione mu przestępstwa grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

