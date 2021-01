Znany wrocławski gangster oskarżony o handel narkotykami

Wrocławska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi W., pseudonim Gekon. Gangsterowi zarzuca się handel znacznymi ilościami marihuany. We wrześniu został zatrzymany chwilę po tym, jak zakończył pobyt w więzieniu za inne przestępstwo.

Obrót znacznymi ilościami marihuany

- Uczestniczył również w obrocie znacznymi ilościami marihuany, w ilości nie mniejszej niż 50 kilogramów, w ten sposób, że w zamian za korzyść majątkową w kwocie czterech tysięcy złotych miesięcznie, tytułem "ochrony" przez okres co najmniej roku, umożliwiał sprzedaż we Wrocławiu tego środka odurzającego Mateuszowi S., osobom będącym zarówno konsumentami, jak i dilerami, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu – informuje Radosław Żarkowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.