Wrocław

Gang tytoniowy rozbity. Straty sięgają 640 milionów złotych

Papierosy bez akcyzy i prekursory narkotyków
Zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez Straż Graniczną i KAS. 640 milionów złotych strat dla państwa
Źródło: Straż Graniczna
Funkcjonariusze Straży Granicznej i KAS zatrzymali w trzech województwach 18 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa zajmowała się nielegalną produkcją i obrotem papierosami bez polskich znaków akcyzy. W ramach akcji znaleziono także substancje do wytwarzania narkotyków. Działalność przestępcza mogła narazić Skarb Państwa na straty sięgające nawet 640 mln zł.

Gang działał na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. W akcji zatrzymano 18 osób i przeszukano ponad 40 lokalizacji.

"Przestępcza działalność grupy była prowadzona od lipca 2022 r. do lutego 2026 r. i w tym czasie wprowadziła do obrotu ponad 485 mln szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy, co naraziło Skarb Państwa na straty sięgające nawet 640 mln zł" - przekazała rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Straty Skarbu Państwa mogły sięgnąć nawet 640 milionów złotych
Źródło: Straż Graniczna

Fabryka papierosów i prekursory narkotyków

W jednej z lokalizacji wykryto działającą fabrykę, w której zabezpieczono ponad 13 mln sztuk nielegalnych papierosów o wartości ponad 12 mln zł, maszyny do nielegalnej produkcji oraz ponad 2 kg prekursorów do wytwarzania narkotyków.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty przestępstw skarbowych. Sześciu podejrzanym przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Kolejnym pięciu podejrzanym przedstawiono zarzuty wytwarzania papierosów bez akcyzy, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Czterem kolejnym osobom postawiono zarzuty posiadania znacznych ilości prekursorów do produkcji narkotyków.

Papierosy bez akcyzy i prekursory narkotyków
Źródło: Straż Graniczna
18 zatrzymanych, straty liczone w setkach milionów złotych

Wśród podejrzanych były 2 kobiety oraz 16 mężczyzn w wieku od 21 do 66 lat. Część z nich była w przeszłości karana za podobne przestępstwa.

"Zabezpieczono maszyny stanowiące technologiczną linię do produkcji papierosów. Zabezpieczono także mienie sprawców, w tym pieniądze różnych walut, złoto, pojazdy oraz nieruchomości o łącznej wartości blisko 10 mln zł" - przekazał Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

Straty liczone w setkach milionów złotych
Źródło: Straż Graniczna

Pięć osób decyzją sądu zostało aresztowanych, a wobec sześciu prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze - poręczenia majątkowe, dozory policji oraz zakazy opuszczania kraju. Za zarzucane im czyny grozi kara do 8 lat więzienia.

Postępowanie prowadzone jest przez funkcjonariuszy placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Fabryka papierosów i prekursory narkotyków
Źródło: Straż Graniczna
pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Straż Graniczna

Województwo dolnośląskieKASStraż Graniczna
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
