Wrocław Gang tytoniowy rozbity. Straty sięgają 640 milionów złotych Oprac. Svitlana Kucherenko

Gang działał na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. W akcji zatrzymano 18 osób i przeszukano ponad 40 lokalizacji.

"Przestępcza działalność grupy była prowadzona od lipca 2022 r. do lutego 2026 r. i w tym czasie wprowadziła do obrotu ponad 485 mln szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy, co naraziło Skarb Państwa na straty sięgające nawet 640 mln zł" - przekazała rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Fabryka papierosów i prekursory narkotyków

W jednej z lokalizacji wykryto działającą fabrykę, w której zabezpieczono ponad 13 mln sztuk nielegalnych papierosów o wartości ponad 12 mln zł, maszyny do nielegalnej produkcji oraz ponad 2 kg prekursorów do wytwarzania narkotyków.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty przestępstw skarbowych. Sześciu podejrzanym przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Kolejnym pięciu podejrzanym przedstawiono zarzuty wytwarzania papierosów bez akcyzy, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Czterem kolejnym osobom postawiono zarzuty posiadania znacznych ilości prekursorów do produkcji narkotyków.

Wśród podejrzanych były 2 kobiety oraz 16 mężczyzn w wieku od 21 do 66 lat. Część z nich była w przeszłości karana za podobne przestępstwa.

"Zabezpieczono maszyny stanowiące technologiczną linię do produkcji papierosów. Zabezpieczono także mienie sprawców, w tym pieniądze różnych walut, złoto, pojazdy oraz nieruchomości o łącznej wartości blisko 10 mln zł" - przekazał Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

Pięć osób decyzją sądu zostało aresztowanych, a wobec sześciu prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze - poręczenia majątkowe, dozory policji oraz zakazy opuszczania kraju. Za zarzucane im czyny grozi kara do 8 lat więzienia.

Postępowanie prowadzone jest przez funkcjonariuszy placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

