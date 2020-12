Fundacja zbiera komputery dla dzieci. Będą mogły uczyć się zdalnie

Brak komputera w dobie pandemii COVID-19 dla dzieci oznacza przerwę w edukacji i ograniczenie kontaktów z rówieśnikami. Te nierówności stara się naprawić Fundacja To się Uda. Akcja "Wszystkie dzieci w sieci" ma na celu zebranie starszego, nieużywanego, ale nadal sprawnego sprzętu - bądź kupienie nowego - i przekazanie go potrzebującym dzieciom.

Szacuje się, że obecnie w Polsce nawet 70 tysięcy dzieci nie ma dostępu do komputera. Problem wykluczenia cyfrowego jeszcze bardziej przybiera na sile podczas pandemii. Każde dziecko powinno mieć zapewnione prawo do nauki, ale przy nauczaniu zdalnym i jednoczesnym braku komputera, nie da się tego prawa zapewnić. Właśnie dla tych najbardziej potrzebujących powstała inicjatywa "Wszystkie dzieci w sieci".

- To akcja, która powstała, aby pomagać dzieciom, które nie mogą brać udziału w zdalnym nauczaniu. Nie dość, że spotkało ich ogromne nieszczęście w życiu - często są to dzieci z rozbitych rodzin - to fakt braku posiadania sprzętu nie pozwala im na zdalne nauczanie, nie pozwala im na kontakty z rówieśnikami, już nie wspominając o rozrywce - wymienia Tomasz Chołast z Fundacji To się Uda.

Pomoc dla placówek wychowawczych

Planując działania, fundacja odkryła, że problem wykluczenia cyfrowego mocno dotyka placówki wychowawcze. Jak podają jej przedstawiciele, w domach dziecka jeden komputer przypada często na 6, a nawet na 10 dzieci. Dlatego zdecydowali się skupić właśnie na takich miejscach.

Z jednej strony fundacja zbiera używany sprzęt. Najpierw trafia on w ręce techników, którzy czyszczą dysk, instalują na nowo system operacyjny, czy też oprogramowanie niezbędne do nauki. Z drugiej, uruchomiona została zbiórka pieniędzy. Fundusze zostaną wykorzystane do zakupu komputerów czy tabletów.

Wśród beneficjentów akcji jest m.in. Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania. Placówka ma pod swoją opieką około 200 wychowanków, potrzebowała 40 komputerów. I tyle właśnie otrzymała.

- W dobie nauczania zdalnego, ale także liczby dzieci, którymi się opiekujemy, taka pomoc jest absolutnie dla nas wartościowa - przyznaje Sylwester Pajęcki, dyrektor centrum.

- Jesteśmy szczęśliwi, że nasze dzieci mają stuprocentowy dostęp do nauki dzięki wsparciu fundacji. Oprócz trudnej sytuacji nasi podopieczni nie różnią się niczym od rówieśników, dlatego posiadanie komputera jest dla nich równie ważne. Nie tylko do nauki, ale także do celów integracyjnych, rozrywkowych. Po lekcjach mają czas, aby sobie pograć na komputerze, czy poprzez media społecznościowe mieć kontakt z innymi - mówi Mariola Korman, jedna z pracownic centrum.

Już udało się zaopatrzyć różne placówki w łącznie około 100 komputerów. "Wiemy, że nie jesteśmy w stanie zapewnić komputerów wszystkim dzieciom, ale nie nastawiamy się też na krótką akcję. Wykluczenie cyfrowe to poważny problem niezależnie od pandemii i będziemy kontynuować działania również po jej zakończeniu" - deklarują organizatorzy.

Autor:ib

Źródło: TVN24 Wrocław