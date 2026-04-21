Wrocław Farmaceuta skazany za pomoc w produkcji narkotyków Adam Styczek

Środa Śląska (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Akt oskarżenia w tej sprawie opisuje przestępstwa popełnione w latach 2018-2020 w Środzie Śląskiej i Malczycach. Ferdynand G. w ramach prowadzonej przez siebie apteki miał nielegalnie sprzedać leki o wartości ponad miliona złotych.

Uzyskiwano z nich półprodukty do produkcji metaamfetaminy. Według prokuratury w ten sposób wyprodukowano co najmniej 23 kilogramy tego narkotyku o wartości niemal 7,5 miliona złotych.

Kary od pięciu do dwóch lat więzienia

We wtorek wrocławski sąd uznał G. winnym zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę 3,5 roku więzienia. - Oskarżony godził się na to, że sprzedawane przez niego leki nie są wykorzystywane do leczenia, ale służą wyłącznie do wytworzenia metaamfetaminy - powiedziała sędzia Agnieszka Marchwicka.

Ferdynand G. sprzedawał leki Radosławowi K., który odpowiadał w tym samym procesie za pomoc w produkcji narkotyków oraz handel nimi. K. był już wcześniej karany za przestępstwa narkotykowe, a we wtorek wrocławski sąd wymierzył mu karę pięciu lat więzienia.

75-letni Ferdynand G. był w latach 1998-2002 starostą średzkim. W tym samym procesie został skazany również Paweł K., którego prokurator oskarżył o handel narkotykami. Sąd wymierzył mu karę dwóch lat więzienia. Wyroki są nieprawomocne.

