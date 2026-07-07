Ewakuacja mieszkańców we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: TVN24

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We wtorek rano przeprowadzono ewakuację około trzech tysięcy osób z rejonu ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu. Miała ona charakter prewencyjny i objęła mieszkańców znajdujących się w promieniu około 300 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu.

Utrudnienia rozpoczęły się około godziny 7.30. Ewakuacja obejmowała okolice ulic: Braniborskiej, Marchijskiej, Ziemowita, Legnickiej, Trzemeskiej, Dobrej, Młodych Techników, Inowrocławskiej, Kruszwickiej i Szczepińskiej.

Ewakuacja około 3 tysięcy mieszkańców osiedla Szczepin we Wrocławiu Źródło zdjęcia: Maciej Kulczyński/PAP

- W dniu dzisiejszym będzie odbywało się podjęcie niewybuchu z czasów II wojny światowej. Jest to bomba lotnicza o wadze około 250 kilogramów - informował w trakcie konferencji prasowej Bartłomiej Bajak, dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego we Wrocławia.

Akcja saperska we Wrocławiu Źródło zdjęcia: TVN24

Saperzy wywieźli niewybuch

Patrol saperski dotarł na miejsce około godziny 9. Po całkowitym zamknięciu terenu i zakończeniu ewakuacji w strefie o promieniu 300 metrów saperzy przystąpili do podjęcia niewybuchu. Następnie bomba została umieszczona na specjalistycznym pojeździe i wywieziona na poligon pod Poznaniem. Działania saperów odbywały się około godziny, a cała akcja służb zajęła trzy godziny.

Niewybuch znaleziony we Wrocławiu Źródło zdjęcia: TVN24

Wcześniej po terenie objętym ewakuacją jeździły policyjne radiowozy z megafonami, informując mieszkańców o konieczności opuszczenia swoich domów do godziny 8.30. Osoby, które nie miały dokąd się udać, mogły skorzystać z miejsca tymczasowego pobytu w Szkole Podstawowej przy ulicy Poznańskiej.

Patrol saperski we Wrocławiu Źródło zdjęcia: TVN24

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Reporterka TVN24 Olga Mildyn podkreśliła w swojej relacji, że obecność niewybuchów nie może dziwić we Wrocławiu. Zaznaczyła, że w przeszłości budowano domy do kondygnacji o jedną w dół, natomiast teraz kopie się głębiej, dlatego niewybuchy są znajdowane.