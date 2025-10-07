"Uwaga, uwaga. Zarządza się ewakuację. Miejsce zbiórki: szkoła podstawowa"

Ewakuacja mieszkańców osiedla we Wrocławiu, powód - niewybuch

Przy ulicy Januszowickiej 12 na osiedlu Borek we Wrocławiu znaleziono niewybuch - pocisk rakietowy typu "katiusza" o długości około 1,5 metra i średnicy około 50 centymetrów.

Niewybuch we Wrocławiu Źródło: TVN24

Z powodu konieczności wywiezienia i neutralizacji niewybuchu, służby zdecydowały o czasowej ewakuacji 500 - 600 osób, mieszkających w promieniu 150 metrów od odkrycia. Urząd miejski uprzedził o tym mieszkańców we wtorek.

O 9 rano w środę na ulice osiedla wyjechały radiowozy i podawały przez głośnik komunikat o ewakuacji. Funkcjonariusze chodzą także od drzwi do drzwi, informując o akcji.

Policja prosi mieszkańców osiedla we Wrocławiu o ewakuację Źródło: TVN24

- Duża część tych osób, które tutaj mają swoje domy i mieszkania., zastosowała się dużo wcześniej do tego, opuściła to miejsce samodzielnie - mówi komisarz Wojciech Jabłoński, rzecznik wrocławskiej policji. - Mieszkańcy Wrocławia są przyzwyczajeni do tego typu sytacji. Postaramy się żeby te utrudnienia były jak najmniej dotkliwe. Niebezpieczeństwo tutaj jest realne i istnieje - podkreśla Jabłoński.

Ewakuowani mieszkańcy mogą skorzystać ze schronienia w szkole podstawowej numer cztery przy ulicy Powstańców Śląskich lub w autobusach miejskich, podstawionych na ulicy Wiśniowej, w okolicy skrzyżowania z Sudecką. Można tam się napić ciepłej herbaty. Policja zapewnia, że będzie pomagać przy ewakuacji osobom starszym, wystarczy zgłosić taką potrzebę.

Na miejscu są przedstawiciele nie tylko policji, ale także straży miejskiej i urzędu miasta.

Niewybuch we Wrocławiu Źródło: TVN24

Pocisk z czasów II wojny światowej Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Po zakończeniu działań saperów mieszkańcy będą mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów.

