Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

"Uwaga, uwaga. Zarządza się ewakuację. Miejsce zbiórki: szkoła podstawowa"

Niewybuch we Wrocławiu
Ewakuacja mieszkańców osiedla we Wrocławiu, powód - niewybuch
Po osiedlu we Wrocławiu od rana w środę jeździ policja i prosi przez głośnik o ewakuację. Powodem jest katiusza - pocisk rakietowy z drugiej wojny światowej, znaleziony podczas prac budowlanych, który muszą zabrać saperzy. Mieszkania w promieniu 150 metrów musi opuścić około 500 - 600 osób.

Przy ulicy Januszowickiej 12 na osiedlu Borek we Wrocławiu znaleziono niewybuch - pocisk rakietowy typu "katiusza" o długości około 1,5 metra i średnicy około 50 centymetrów.

Niewybuch we Wrocławiu
Niewybuch we Wrocławiu
Źródło: TVN24

Z powodu konieczności wywiezienia i neutralizacji niewybuchu, służby zdecydowały o czasowej ewakuacji 500 - 600 osób, mieszkających w promieniu 150 metrów od odkrycia. Urząd miejski uprzedził o tym mieszkańców we wtorek.

O 9 rano w środę na ulice osiedla wyjechały radiowozy i podawały przez głośnik komunikat o ewakuacji. Funkcjonariusze chodzą także od drzwi do drzwi, informując o akcji.

sygnal
Policja prosi mieszkańców osiedla we Wrocławiu o ewakuację
Źródło: TVN24

- Duża część tych osób, które tutaj mają swoje domy i mieszkania., zastosowała się dużo wcześniej do tego, opuściła to miejsce samodzielnie - mówi komisarz Wojciech Jabłoński, rzecznik wrocławskiej policji. - Mieszkańcy Wrocławia są przyzwyczajeni do tego typu sytacji. Postaramy się żeby te utrudnienia były jak najmniej dotkliwe. Niebezpieczeństwo tutaj jest realne i istnieje - podkreśla Jabłoński.

Ewakuowani mieszkańcy mogą skorzystać ze schronienia w szkole podstawowej numer cztery przy ulicy Powstańców Śląskich lub w autobusach miejskich, podstawionych na ulicy Wiśniowej, w okolicy skrzyżowania z Sudecką. Można tam się napić ciepłej herbaty. Policja zapewnia, że będzie pomagać przy ewakuacji osobom starszym, wystarczy zgłosić taką potrzebę.

Na miejscu są przedstawiciele nie tylko policji, ale także straży miejskiej i urzędu miasta.

Niewybuch we Wrocławiu
Niewybuch we Wrocławiu
Źródło: TVN24
Pocisk z czasów II wojny światowej
Pocisk z czasów II wojny światowej
Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Po zakończeniu działań saperów mieszkańcy będą mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK, mag/gp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
WrocławNiewybuch
Czytaj także:
Andrzej Poczobut
Białoruscy dziennikarze: Andrzej Poczobut wtrącony do izolatki, ma w niej być do lutego
Najnowsze
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Bruksela skierowała skargę przeciw Polsce do TSUE
BIZNES
Kierowca został zatrzymany w Wojcieszycach
Kradzionym autem uciekał z Czech do Polski. Padły strzały
Wrocław
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim, który potrwa od 2 do 23 października, weźmie udział 84 pianistów z 20 krajów (zdjęcie ilustracyjne)
Fałszywe bilety na Konkurs Chopinowski. Organizator ostrzega i apeluje
Kultura i styl
Doprowadzenie Kolumbijczyka do prokuratury
Wielka bójka po imprezie, śmierć po ugodzeniu nożem
Kujawsko-Pomorskie
Prognozowane opady na weekend
Nor'easter zagraża USA. Niesie powodzie i wichury
METEO
imageTitle
Strach przed meczem. "Skłamałbym, mówiąc, że o tym nie myślałem"
EUROSPORT
Starlinki dotarły do Tatr
Internet dotarł na szlak do Morskiego Oka
Kraków
Usłyszeli już zarzuty
Diagności zatrzymani. Badania techniczne aut, których nawet nie widzieli
Rzeszów
Parlament Europejski
"Agenci są także tu, na tej sali". Europoseł apeluje o walkę z rosyjskimi wpływami
Świat
shutterstock_1733390456
Co ze złotem? "Koktajl powodów"
BIZNES
nobel z chemii
Ogłoszono laureatów Nagrody Nobla z chemii
Świat
Zespół T.Love w składzie: Sidney Polak, Jan Benedek, Muniek Staszczyk, Michał Marecki i Paweł Nazimek podczas Festiwalu Zdobywców Fryderyków w Szczecinku
Komunikat T.Love: zespół zakończył współpracę z Janem Benedekiem
Kultura i styl
imageTitle
Sabalenka najadła się strachu
EUROSPORT
W Bułgarii strajk lekarzy rodzinnych
Rzecznik Praw Pacjenta będzie mógł zablokować strajk? Ważny zapis w "lex szarlatan"
Zdrowie
Anglia i mundial w 2006 roku
"Byliśmy egoistycznymi nieudacznikami"
EUROSPORT
shutterstock_2561340557
Gość śmiertelnie pobity na poprawinach. Podejrzanym lokalny piłkarz
WARSZAWA
imageTitle
Takiego wyścigu jeszcze nie było
EUROSPORT
budowa osiedle dom domy mieszkania mieszkanie AdobeStock_582681732
To jedna z najbardziej zadłużonych branż
BIZNES
Wypadek hulajnogisty
Wjechał hulajnogą wprost pod rozpędzony samochód. Nagranie
WARSZAWA
Mężczyzna odpowie za obrabowanie salonu jubilerskiego
Przez szyb wentylacyjny i po drabince. Z salonu zniknęło złoto warte prawie milion
Rzeszów
pjongjang korea polnocna - Caminhos me Levem shutterstock_1933284611
Ukradli w ten sposób dwa miliardy dolarów. Nowy cel Korei Północnej
BIZNES
Amelia Earhart w kokpicie samolotu ok. 1936 r.
Zaginięcie Amelii Earhart. Trump nakazał "natychmiastowe przeszukanie" biur FBI
Świat
Policjanci zabezpieczyli monitoring
Postrzelił żonę i podpalił dom. 62-latek w rękach policji
Poznań
usa
Trzeci najbardziej deszczowy dzień w historii tego miasta
METEO
imageTitle
"Podążam za tobą". Historyczne sceny w Szanghaju
EUROSPORT
GettyImages-1244386692
Od dekady jest w więzieniu, oskarżono go o zabójstwo na drugim końcu świata
Świat
Wypadek Łebieńska Huta
Wjechał w grupę chłopców i uciekł z miejsca wypadku. Był już karany za jazdę po alkoholu
Trójmiasto
Zbigniew Ziobro na posiedzeniu komisji ds. Pegasusa
Ziobro "ponosił pełną odpowiedzialność". Jest zawiadomienie
Polska
Festiwal w Mjanmie w 2019 roku
Na uczestników festiwalu spadły bomby, ponad 20 osób nie żyje
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica