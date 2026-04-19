Wyciek tlenku siarki we Wrocławiu. Ewakuacja mieszkańców i zamknięty SOR
Jak informuje biuro prasowe wrocławskiego magistratu, w jednym z mieszkań przy Gazowej doszło do uwolnienia niebezpiecznej substancji chemicznej. Co potwierdza nam dyżurny dolnośląskiej straży pożarnej, który informuje, że chodzi o tlenek siarki. Jeszcze przed przyjazdem służb z budynku ewakuowało się kilkanaście osób. Jedna osoba została natomiast zabrana do szpitala. Jak podaje portal Wrocław.pl, poszkodowany mężczyzna został przewieziony na SOR przy Borowskiej, który w związku z tym ze względów bezpieczeństwa czasowo wstrzymał przyjmowanie pacjentów.
Proszą, aby nie zbliżać się do miejsca zdarzenia
Centrum Zarządzania Kryzysowego skierowało na miejsce autobus MPK dla osób ewakuowanych
"Służby działają na miejscu i monitorują sytuację. Prosimy nie zbliżać się do miejsca zdarzenia" – czytamy na profilu facebookowym wrocławskiego magistratu. Na miejscu jest pięć zastępów straży pożarnej.
