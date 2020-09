Elektrycznym wózkiem inwalidzkim po ruchliwej ulicy. Wyprzedzał nawet samochody

"Prawdopodobnie została wprowadzona modyfikacja"

- To nagranie, jak tylko wpłynęło do nas, zostało przesłane do specjalistów z zakresu ruchu drogowego. Ewidentnie można stwierdzić, że osoba, która zdecydowała się na jazdę wózkiem w ten sposób, mogła stworzyć zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych kierowców - mówi Łukasz Dutkowiak, rzecznik wrocławskiej policji.

Dutkowiak odnosi się też do prędkości, z jaką jedzie wózek po drodze. - Każdy pojazd elektryczny musi zostać dopuszczony do ruchu zgodnie z warunkami technicznymi i prędkość tego pojazdu jest przez producenta ograniczana. Tutaj można stwierdzić, że prawdopodobnie została wprowadzona jakaś modyfikacja. To, po dotarciu do właściciela wózka, policjanci również będą ustalać - zaznacza rzecznik.