Poród w centrum Wrocławia, na środku ulicy. Dziecko urodziło się w taksówce

To był wyjątkowo nietypowy poród. Kierowca taksówki wiozący do szpitala rodzącą kobietę, widząc główkę dziecka i wiedząc, że już dalej nie pojedzie, zatrzymał się na środku drogi w centrum Wrocławia. Całą akcję widziała z okna kamienicy pani Agnieszka, która niewiele myśląc, zbiegła na dół i odebrała poród.

W poniedziałek około godziny 10 mężczyzna zamówił taksówkę do Obornik Śląskich, do swojej rodzącej żony. Na miejsce pojechał pan Paweł, który - jak przyznaje - od początku wiedział, że sytuacja będzie dramatyczna.

Dziecko nie czekało na szpital

Po odebraniu kobiety taksówkarz zadzwonił od razu na numer alarmowy, aby poprosić o eskortę policji do szpitala na Brochowie. Dyżurny policji z Trzebnicy zapewniał, że radiowóz zostanie podstawiony we wskazane miejsce, jednak kilka razy policjanci mijali się z taksówką. Zabrakło koordynacji. Eskorty nadal nie było, a pasażerce na wjeździe do Wrocławia odeszły wody. Taksówka dojechała do ulicy Pomorskiej. Dalej już zwyczajnie nie dało rady.