Tysiąc osób ewakuowano z biur i apartamentów Sky Tower - najwyższego budynku we Wrocławiu - po tym, jak we wtorek włączył się alarm z powodu zadymienia na 52. piętrze. Strażacy ustalają przyczyny zadymienia.

Sky Tower to najwyższy budynek mieszkalny w Polsce i najwyższy budynek we Wrocławiu. Znajduje się w dzielnicy Krzyki, przy ulicy Powstańców Śląskich. Ma 51 pięter i 212 metry wysokości, co czyni go czwartym najwyższym budynkiem w Polsce. Oprócz luksusowych apartamentów znajdują się tam też biura, sklepy i klub fitness, a na 49. piętrze mieści się punkt widokowy.