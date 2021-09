W pożarze strzelnicy zginął mężczyzna. Ruszył proces

Przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu ruszył proces Dariusza H., właściciela strzelnicy na Dworcu Świebodzkim. To tam, niemal dwa lata temu, doszło do pożaru. Zginęła jedna osoba, a siedem zostało rannych. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Właściciel strzelnicy do winy się jednak nie przyznaje.