Dwa przypadki we Wrocławiu, dziewięć w Łodzi. Podejrzenie zakażenia koronawirusem

Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu przyjęto w czwartek dwie osoby z podejrzeniem koronawirusa. Z kolei w Łodzi dziewięć osób zostało objętych nadzorem epidemiologicznym. Specjaliści i lekarze tonują nastroje i - jak twierdzą - prawdopodobnie wszystkie te osoby nie są zakażone.

Jako pierwszy do szpitala trafił obywatel Chin, który od 13 lat mieszka w Polsce. 23 stycznia wrócił do Wrocławia z objętego zagrożeniem epidemią koronawirusa chińskiego Wuhan. Mężczyzna źle się poczuł i sam zgłosił się do placówki.