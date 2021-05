Józef Pinior do więzienia nie trafi, karę odbędzie inaczej

Józef Pinior, były opozycjonista z czasów PRL i były senator, skazany za korupcję na rok i sześć miesięcy więzienia nie będzie odbywał kary za więziennymi murami. Sąd zgodził się na to, by polityk odbywał karę w systemie dozoru elektronicznego.

Józef Pinior (zgadza się na podanie swoich danych - przyp. red.), były senator i jeden z najważniejszych dolnośląskich działaczy opozycyjnych z czasów PRL, był oskarżony przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu o przyjmowanie łapówek . W sumie chodziło o kilkadziesiąt tysięcy złotych, jakie Pinior miał przyjąć m.in. za pomoc w korzystnym rozstrzygnięciu interesów biznesmena inwestującego na Dolnym Śląsku. Zdaniem śledczych były polityk uzależniał podejmowanie przez siebie działań od wręczenia mu łapówek.

Skazany w dwóch instancjach

Na początku marca 2021 roku były senator został prawomocnie skazany na rok i sześć miesięcy pozbawienia kary. W ten sposób wrocławski sąd podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji. - Głównymi dowodami były nagrania rozmów między oskarżonymi. Nie ulega wątpliwości ich wiarygodność. Nie ma też wątpliwości, że do przyznawania pożyczek doszło na zasadach korupcyjnych - podkreślał w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia. I dodał, że choć prokuratura domagała się podwyższenia kary, to sąd uznał, że ta orzeczona przez sąd pierwszej instancji była karą odpowiednią.

Pinior przed sądem nie przyznał się do winy. Kategorycznie podkreślał, że jest niewinny .

Do więzienia nie pójdzie, karę odbędzie z elektroniczną opaską

W kwietniu sąd informował, że wykonanie kary zostało wstrzymane. Wszystko dlatego, że do sądu trafił jeszcze jeden wniosek w sprawie byłego senatora. Jego obrońca chciał, by polityk mógł odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego. 24 maja sąd rozpatrywał wniosek w tej sprawie. I zdecydował, że Józef Pinior karę pozbawienia wolności może odbywać w systemie dozoru elektronicznego. To oznacza, że były senator nie trafi za mury zakładu karnego.