Wrocław dostał ofertę na prąd. O ponad 500 procent wyższą niż tegoroczna

W przetargu na przyszły rok wpłynęła tylko jedna oferta - od PGE Obrót S.A - na kwotę 405 mln złotych - poinformował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. To oznacza, że miasto za prąd zapłaciłoby ponad 500 proc. więcej niż w tym roku. Przetarg unieważniono. Samorządowiec poinformował, że w ramach szukania oszczędności miasto nie zorganizuje imprezy sylwestrowej na Rynku, zrezygnuje też z innych wydarzeń.

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, zorganizował we wtorek konferencję prasową, na której poinformował o tym, że, gdy w piątek samorząd otworzył przetarg na dostawę energii dla wielu wrocławskich miejskich podmiotów na przyszły rok, okazało się, że dostawca zażądało ceny o 513 procent wyższej niż tegoroczna.

Pieniądze na kilka inwestycji

Za samo oświetlenie ulic w przyszłym roku miasto musiałoby zapłacić 79 milionów złotych (w tym płaci 13 milionów). Za zasilenie sieci tramwajowej zaproponowano w przyszłym roku cenę 194 milionów złotych (w tym roku to 32 miliony).

Jak zauważył prezydent te 339 milionów złotych więcej za energię dla miasta można byłoby przeznaczyć na inwestycje komunikacyjne: Aleję Wielkiej Wyspy i obwodnicę Leśnicy. To także równowartość kluczowych inwestycji sportowych z ostatnich lat: remont stadionu olimpijskiego, budowa wrocławskiego Centrum Sportu, hali przy ul. Racławickiej i budowy dwóch Aquaparków.

Nie będzie sylwestra na Rynku i "Europy na widelcu". Będą oszczędności

Oświetlenie mostów zostanie skrócone, natomiast od godziny 22 stopniowo wyłączane. Jak przekazali urzędnicy, analizowane są możliwości wyłączania lamp ulicznych, tam, gdzie nie będzie to zagrażało bezpieczeństwu mieszkańców. Membrana Tarczyński Areny Wrocław od najbliższego weekendu (24-25 września) będzie podświetlona jedynie w sobotnie i niedzielne wieczory.

Stolica Dolnego Śląska, podobnie jak inne miasta w Polsce, przygotowuje się do wprowadzenia planu oszczędzania energii elektrycznej. Jak informuje samorząd, w ponad 300 miejskich obiektach wprowadzone zostaną nowe zasady oszczędzania. Temperatura w budynkach miejskich będzie wynosiła 19 stopni, część pracowników - tam gdzie jest to możliwe - będzie pracowała w trybie zdalnym. Dodatkowo, w miejskich budynkach obniżona zostanie także temperatura wody w kranach. A dyrektorzy placówek edukacyjnych otrzymali informację z prośbą o maksymalną optymalizację zużywanej energii elektrycznej. - Wielkim wyzwaniem jest edukacja, mamy aż 220 placówek, które działają w 260 budynkach, a koszty utrzymania drastycznie wzrastają. Dlatego poprosiliśmy dyrektorów szkół i przedszkoli o optymalizację kosztów, na tyle na ile pozwalają przepisy prawne. Dodatkowo ograniczyliśmy dodatkowe projekty w szkołach wyłącznie do tych, które są realizowane ze środków zewnętrznych - powiedziała Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia.